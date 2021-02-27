بعد مقتل أحد عناصرها.. تصريحات شديدة اللهجة من الداخلية اللبنانية

استنكر محمد فهمي، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبناني، جريمة قتل العنصر في شرطة بلدية برج البراجنة علاء إبراهيم.

وقال "فهمي"، إن جريمة كهذه مهما كانت دوافعها هي جريمة مدانة خصوصًا بحق عنصر بلدي يسهر كزملائه في البلدات اللبنانية كافة على أمن منطقتهم وأهلها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه من عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار على.

وبدورها استنكرت بلدية برج البراجنة في بيان قيام مسلحين بقتل أحد أفراد شرطتها علاء إبراهيم حيث طالبت الأجهزة الأمنية بالعمل بجد لتوقيف الفاعلين مناشِدة وزير الداخلية متابعة هذه القضية والوصول إلى القتلة وتحقيق العدالة.

وختمت بلدية برج البراجنة بيانها بالقول: "كفى استهتارًا بدماء الناس، كفى لعبًا بالأمن الاجتماعي، وكفى إمهالًا للمجرمين".