النواب الأمريكي يوافق على خطة بايدن الاقتصادية لمواجهة كورونا

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على خطة الرئيس جو بايدن الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من قبل، أن الكونجرس الأمريكي، ينبغي أن يمرر خطة الإنقاذ الأمريكية الخاصة بتداعيات فيروس كورونا.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "دعوني أكون واضحًا، لا يجب أن يخسر أي شخص منزله في منتصف هذا الوباء".

وأضاف "الكونجرس بحاجة إلى تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية لتمديد الحظر المفروض على عمليات الإخلاء ونزع الملكية".

ويسعى بايدن إلى إقرار خطة تقضي بإنفاق 1.9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم بعدما تسبب الوباء في موجة تسريحات للموظفين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أن الخطة تسعى لتمديد التأمين ضد البطالة، ما يضمن للأمريكيين إمكانية الاعتماد على استمرار وجود الدعم تزامنًا مع أزمة كورونا.