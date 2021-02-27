أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بوصول ‏وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، منذ قليل، لبحث التطورات الأخيرة مع نظيره الإيراني. ومن المقرر أن يجري الوزير العراقي زيارة رسمية تستمر ليوم واحد. وسيلتقي الوزير العراقي خلال زيارته في طهران مع كبارِ المسؤولين الإيرانيين. وستتركز مباحثات وزير خارجية العراق حولَ العلاقاتِ الثنائيةِ بين بغداد وطهران ومناقشةِ الأوضاع على مستوى المنطقةِ والمسائلِ ذاتِ الاهتمامِ المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية العراق يصل إلى طهران لبحث الأوضاع في المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.