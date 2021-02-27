بعث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن رسالة عاجلة لنظيره الكويتي الشيخ حمد العلي داعيا إياه إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك في مكالمه تلقاها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. كما هنأ الوزير الأمريكي نظيره الكويتي بالذكرى الـ 60 للعيد الوطني والذرى الثلاثين للتحرير. بدوره وجه الوزير الكويتي شكره لنظيره الأميركي، مستذكرا دور بلاده في التحرير والتضحيات التي قدمتها قواتها في عملية عاصفة الصحراء. وقال العلي : نحتفل سويا اليوم بهذا النصر الذي تحقق بتحالف الأشقاء والأصدقاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة عاجلة من وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الكويتي.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.