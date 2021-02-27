ردا على قصف سوريا.. جماعات مسلحة موالية لإيران تهدد بالانتقام من الولايات المتحدة

هددت جماعات مسلحة عراقية موالية لإيران، اليوم السبت، بالانتقام من الولايات المتحدة، وذلك ردا على القصف الذي تعرضت له مواقع في سوريا من قبل الولايات المتحدة.
فيما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، بأن القوات الأمريكية في العراق رفعت مستوى التأهب للدرجة القصوى، وذلك بعد الضربة الجوية الأمريكية أمس على فصائل موالية لإيران في سوريا.
كانت الولايات المتحدة قصفت ليل الخميس الجمعة بنى تحتية تستخدمها فصائل مسلحة موالية لإيران في شرق سوريا، في أول عملية عسكرية لإدارة جو بايدن ردا على الهجمات الأخيرة على مصالح غربية في العراق.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الضربة الجوية على المليشيات في سوريا كانت بتوصية منه وتأكيدا على ما قيل في وقت سابق بشأن "الرد في الوقت المناسب".
وفي أول رد فعل لها على القصف الجوي الأميركي، نددت سوريا، اليوم الجمعة، بالضربات الجوية الأمريكية على فصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا، ووصفتها بأنها مؤشر سلبي على سياسات الإدارة الأميركية الجديدة.
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