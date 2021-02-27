توقعات الطقس في الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، اليوم السبت، توقعات طقس اليوم على جميع الأنحاء في البلاد.

وقال المركز إنه يتوقع أن يسود طقس رطب صباحًا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً الشرقية، وغائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا جنوبًا صباحًا، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وفيما يخص الرياح، توقعات بأن تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط وقوية أحيانًا على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

وعن حركة البحر، مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب صباحًا يصبح متوسط إلى خفيف ظهرًا في بحر عمان، وذلك مع توقعات بطقس معتدل على البلاد خلال الأسبوع الجاري.