التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة حوثية اتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها ميليشيات الحوثي من اليمن تجاه خميس مشيط.

ومن ناحية أخرى، اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، مليشيات الحوثي بقصف أحياء سكنية في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن مساء الجمعة، بـ 5 صواريخ باليستية، ومواصلة تصعيدهم الميداني في المحافظة التي تأوي مئات الآلاف من النازحين.

وقال الإرياني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن "لحوثيين يواصلون تصعيد هجماتهم الانتحارية في مختلف جبهات مأرب، وأطلقوا 5 صواريخ باليستية استهدفت اليوم الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب، في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2564".

وأضاف أن "تصعيد الحوثيين المتواصل وتجاهلهم للقرار الدولي (2564) بشأن الوقف الفوري وغير المشروط للعمليات في محافظة مأرب، يتزامن مع تصعيد واسع للنظام الإيراني، وأذرعه من المليشيات الطائفية في المنطقة وتنفيذها عددا من الهجمات الإرهابية التي تستهدف الإضرار بالأمن والسلم الإقليمي والدولي".

واعتبر وزير الإعلام اليمني، أن "المجتمع الدولي وفي المقدمة دائمة العضوية في مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي في التصدي لمسؤولياتهم القانونية ووقف التدخلات الإيرانية، والضغط على الحوثيين لوقف تصعيدهم والإذعان لدعوات التهدئة والانخراط في جهود إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية)".