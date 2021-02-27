البحرين عن تقرير الكونجرس: نرفض المساس بسيادة السعودية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية فى البحرين تأييدها لما ورد فى بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذى تم تزويد الكونجرس الأمريكى به حول جريمة مقتل المواطن السعودى، جمال خاشقجى.





‎ووفقًأ لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، شددت المنامة على أهمية الدور الأساسى الذى تلعبه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال اقليميًا وعربيًا ودوليًا، إضافة إلى ما تبذله المملكة من جهود فى تعزير الأمن والاستقرار الإقليمى، وتعزيز النماء الاقتصادى العالمى. كما أعربت البحرين عن رفضها لكل ما يمكن أن يمس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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