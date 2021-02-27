احتجاز طائرة تابعة للرئيس البنمي السابق بناء على طلب واشنطن

أكدت السلطات الغواتيمالية احتجاز طائرة تابعة للرئيس البنمي السابق، ريكاردو مارتينيلي، بمطار البلاد الدولي، من قبل مكتب المدعي العام لمكافحة المخدرات بناء على طلب السلطات الأمريكية.

وقالت السلطات الغواتيمالية في بيان، إن العملية نفذها مكتب المدعي العام لمكافحة المخدرات، بدعم من وحدة خاصة تركز على الجرائم في المطارات.

هذا ولم يشر البيان إلى مكان وجود مارتينيلي، ولم تتضح أسباب طلب الولايات المتحدة لهذه العملية.

من جانبه، أوضح الرئيس البنمي السابق على حسابه في "تويتر"، أن الطائرة المسجلة "N799RM"، تم شراؤها عام 2005، وهي حاليا بصدد تغيير علمها.

وأضاف أن النيابة التي نفذت الاعتقال تم تكليفها بالعملية لأنها تؤدي وظائف في المطار، لكنه نفى أن تكون العملية مرتبطة في مكافحة تهريب المخدرات.

جدير بالذكر أنه تم تسليم مارتينيلي، الذي شغل منصب الرئيس من 2009 إلى 2014، من الولايات المتحدة، وتم سجنه في بنما بتهمة استخدام المال العام للتجسس على خصومه السياسيين أثناء وجوده في المنصب، في حين أطلق سراحه في العام 2019 بعد إدانته، وفي العام الماضي، منع من مغادرة البلاد أثناء التحقيق معه بتهمة غسل الأموال.