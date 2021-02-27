طقس الخليج.. ممطر بـ السعودية.. غائم في الإمارات.. وأجواء الكويت معتدلة

تشهد دول الخليج اليوم السبت حالة معتدلة من الطقس وسيكون ممطرا مصحوبا بالرياح في السعودية وغائما مصحوب برياح خفيفة بـ الإمارات ومعتدل في الكويت.

السعودية

توقع باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تشهد جميع مناطق المملكة العربية السعودية ، اعتبارًا من يوم الأحد ، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ، مع هطول أمطار خفيفة وسرعة هطول الأمطار.

وقال الحسيني عبر حسابه على تويتر: الحمد لله بعد انتهاء موسم الأمطار "11" الخميس 7/13/1 من المتوقع حدوثه يوم الأحد الموافق 16 يوليو 442 ، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة وسريعة لتؤثر على الأجزاء الشمالية والغربية والجنوبية والوسطى والشرقية للمملكة العربية السعودية.

وأشار الحسيني إلى: "مع ارتفاع درجة الحرارة تدريجيًا يوم الاثنين ، فإنها تتراوح بين 4 و 6 درجات مئوية".

الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، توقعات طقس اليوم على جميع الأنحاء في البلاد.

وقال المركز إنه يتوقع أن يسود طقس رطب صباحًا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً الشرقية، وغائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا جنوبًا صباحًا، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وفيما يخص الرياح، توقعات بأن تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط وقوية أحيانًا على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

وعن حركة البحر، مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب صباحًا يصبح متوسط إلى خفيف ظهرًا في بحر عمان، وذلك مع توقعات بطقس معتدل على البلاد خلال الأسبوع الجاري.

الكويت

كشفت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم حيث يكون معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس باردًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية.

وأشارت «الأرصاد» إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 19 درجة، وتنخفض إلى 5 درجات ليلًا