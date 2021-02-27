وجهت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن تحذيرا شديد اللهجة، لكل مستخدمي الإنترنت من استعراض أي بريد إلكتروني من أي شخص أو جهة مجهولة الهوية.
وأوضحت الهيئة الأردنية أن الهدف من تحذيرها هو ضمان الاستخدام الآمن للإنترنت.
كما حذرت من فتح المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال الروابط المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلا بعد التأكد من العنوان الحقيقي للرابط.
ووجهت الهيئة الأردنية الجميع بضرورة ضبط إعدادات الخصوصية في حال مشاركة الصور الشخصية للتحكم بالأشخاص المسموح لهم بالإطلاع عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير شديد اللهجة لمستخدمي الإنترنت بالأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.