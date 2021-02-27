تحذير شديد اللهجة لمستخدمي الإنترنت بالأردن

وجهت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن تحذيرا شديد اللهجة، لكل مستخدمي الإنترنت من استعراض أي بريد إلكتروني من أي شخص أو جهة مجهولة الهوية.

وأوضحت الهيئة الأردنية أن الهدف من تحذيرها هو ضمان الاستخدام الآمن للإنترنت.

كما حذرت من فتح المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال الروابط المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلا بعد التأكد من العنوان الحقيقي للرابط.

ووجهت الهيئة الأردنية الجميع بضرورة ضبط إعدادات الخصوصية في حال مشاركة الصور الشخصية للتحكم بالأشخاص المسموح لهم بالإطلاع عليها.