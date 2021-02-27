ضحاياها 613 تركيا بينهم 63 طفلا وجرح المئات.. مجزرة بحق الأتراك وهكذا رد أردوغان

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم السبت تقرير عن ذكري مذبحة ارتكبها الأرمن بحق الأتراك منذ 29 عاما وعلق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل غير مناسب.

وقالت الصحيفة أنه فى يومي 25 فبراير و26 فبراير من عام 1992 ارتكب الأرمن مجزرة بشعة بحق الأتراك وراح ضحيتها 613 تركيا بينهم 63 طفلا.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى مقاطعة "ناجورنو كاراباخ" والتي حدث بها مذبحة "هوجالي" على يد الأرمن وقتل خلالها 613 من الأبرياء الأتراك بينهم 63 طفلًا وجرح مئات آخرون.

وتسرد الصحيفة أنه في تلك الحادثة الخطيرة أراد سكان "خوجالي" مغادرة بلدتهم التي قصفها الجيش الأرمني ليلة 26-25 فبراير 1992 وهم يلوحون بالأعلام البيضاء ولكن هذا لم يمنع إطلاق النار الإجرامي الذي قتلهم.

ونشرت "يسرائيل هيوم" رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تلك المجزرة بعد 29 عام والتي جاء فيها "نحن أمة واحدة ودولتان وسنواصل دعم أذربيجان" وفي الوقت نفسه ، قال المتحدث باسم أردوغان إبراهيم كالين "لن ننسى أبدًا القتلى في المذبحة الوحشية ولن نسمح بنسيانهم".