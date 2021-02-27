دور الإمارات الداعم والداعي للتوصل لحل سياسي لإنهاء أزمة اليمن يتصدر اهتمام صحيفة الاتحاد

ذكرت صحيفة (الاتحاد) أن دولة الإمارات تؤكد دورها الداعم والداعي للتوصل إلى حل سياسي، وتسريع إنهاء الأزمة اليمنية، بجهود إغاثية وتنموية متواصلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ومعالجة التحديات المعيشية الناجمة عن سنوات من الانتهاكات المستمرة لميليشيات الحوثي الإرهابية وتسببها بتدهور الأوضاع لتحقيق أطماعها الانقلابية.
وأضافت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان (إغاثة اليمن) - أنه قبل أن تتداعى الدول إلى مؤتمر المانحين المقرر عقده في السويد، يأتي التزام الإمارات الجديد برفع حجم مساعداتها البالغة نحو 6 مليارات دولار منذ عام 2015، بتقديم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني، لسد الاحتياجات الغذائية لـ6 ملايين يمني منهم مليون طفل، إلى جانب دورها الهام والفاعل في إطار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، وفي دعم البلد الشقيق لمواجهة جائحة «كوفيد- 19».
واعتبرت ان الإمارات تتابع بشكل دائم مؤشرات الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتكثف جهودها مع المنظمات الدولية لضمان إيصال المساعدات للفئات الأكثر تضررا من الأعمال الإرهابية للميليشيات وخاصة النساء والأطفال، إلى جانب تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل.
وخلصت إلى أن تصاعد العنف الذي تشهده الساحة اليمنية، واعتداءات ميليشيات الحوثي المتكررة لإعاقة جهود السلام، لن تصمد في وجه التوافق الدولي واليمني على الوصول لحل سلمي يضمن الأمن والاستقرار ويضع حدا لتفاقم المعاناة الإنسانية، وذلك في إطار الجهود الأممية وتنفيذ بنود اتفاق الرياض وسعي حكومة اليمن الشرعية لتوحيد الرؤى والأهداف لتحقيق حل مستدام لليمن.
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