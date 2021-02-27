تعيينات جديدة في الحكومة الإماراتية.. تفاصيل

أعلن الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، عن عدد من التعيينات الجديدة في الحكومة الإماراتية.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على تويتر: "بتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول وزير دولة في حكومة دولة الإمارات .. كل التوفيق للأخ حمد في مهامه الجديدة".

وأضاف: "كما صدر اليوم أيضا مرسوم بتعيين الأخ خليفة سعيد سليمان رئيسًا لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير .. الأخ خليفة عضو رئيسي في فريقي... وفقهم الله جميعًا لخدمة البلاد والعباد".

يأتي ذلك ضمن التطوير المستمر الذي يجريه الشيخ محمد بن راشد على الحكومة الإماراتية.