وزير الخارجية الأمريكي: علاقتنا مع السعودية مهمة جدا ومصالحنا المشتركة كبيرة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، أن واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية.
وشدد "بلينكن"، على أن أمريكا تظل ملتزمة بالدفاع عن أمن السعودية.
وأضاف "علاقتنا مع السعودية مهمة جدا ومصالحنا المشتركة كبيرة".
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التزام أمريكا بالدفاع عن أمن السعودية.
وقال البيت الأبيض إن بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي، خلال الاتصال الهاتفي، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأميركية الدفاع عن المملكة تجاه التهديدات، وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.
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