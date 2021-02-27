البيان الإماراتية: طريق ليبيا لاستعادة سلطة الدولة طويل ولكنه غير مستحيل

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية أن طريق ليبيا لاستعادة سلطة الدولة وتأكيد السيادة الوطنية طويل، لكنه غير مستحيل إذا ما تم التغلب على كل العقبات التي تعترض طريق الحل السياسي.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان (لا بديل عن التوافق) - أن أي انسداد سياسي يحمل معه خطر تنامي التنظيمات الإرهابية وتمدد حالة الإنفلات الأمني، ومن البديهي أن جميع الليبيين معنيون بضرورة التحلي بالمسؤولية، والامتناع عن أي إجراء من شأنه إعاقة الجهود المبذولة للوصول إلى الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف.
وشددت على أنه لا بديل عن مواصلة طريق التوافق واستعادة وجود الدولة المدنية بأسس توحد الجميع بمسيرة التنمية والتقدم، بنشر خطاب التسامح والإخاء خدمة لتوحيد الكلمة، من أجل انتصار إرادة الشعب الليبي وتطلعاته دون انتقاص ولا مساس بحقوق أحد.
ورأت الصحيفة أن التوافق يمثل الأمل الوحيد لليبيا في محاربة التطرف والتدخلات الخارجية، وهو السلاح الوحيد القادر على تحقيق السلام والمصالحة ونبذ العنف، كما أنه يعد المدخل الصحيح لبناء دولة القانون، والتي تمكن ليبيا من التحكم بسيادتها وثرواتها.
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