مسلحون في قلب الخرطوم.. هل تتكشف عيوب الترتيبات الأمنية؟

حتى قبل نحو أسبوعين، كانت الحديقة الدولية الواقعة على بعد أقل من كيلومترين من المطار الدولي في قلب الخرطوم متنفسا للأسر والأطفال، لكنها تحولت الآن إلى ثكنة عسكرية لنحو ألف جندي تابعين لإحدى الحركات المسلحة.

وصلت هذه القوة من دارفور كواحدة من عدد من الحركات الموقعة على اتفاق السلام في جوبا، التي بدأت في التحرك إلى العاصمة السودانية، مما أثار تساؤلات حول الترتيبات والمخاطر الأمنية التي يمكن أن تصاحب هذا الوجود العسكري الجديد.

ووقعت الحكومة السودانية في أكتوبر الماضي اتفاقا للسلام مع عدد من الحركات المسلحة، في محاولة لوضع نهاية للحرب الأهلية التي استمرت نحو 3 عقود في دارفور وجنوب كردفان، وراح ضحيتها مئات الآلاف فضلا عن ملايين النازحين.

لكن مراقبين انتقدوا اتفاق الترتيبات الأمنية، باعتبار أنه لم يرسم خارطة طريق واضحة بشأن آليات الدمج والتسريح وعدم تحديد مواقع بعينها لتمركز القوات الجديدة، مما يفتح الباب أمام وجود عدد من الميليشيات في قلب الخرطوم والمدن الأخرى، ويؤزم بالتالي الأوضاع الأمنية التي تشهد هشاشة واضحة.

مبررات ومخاوف

ويؤكد الفريق جمعة حقار القائد العام لحركة جيش تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، أن تمركز جزء من قواته في الحديقة الدولية بقلب الخرطوم يأتي ضمن اتفاقية سلام جوبا، وتنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية، لكن الخبير الأمني أحمد البشير اعتبر وجود أي قوات خارج مظلة القوات المسلحة مهددا أمنيا خطيرا.

وقال البشير لموقع "دوت الخليج" إن "الطبيعي هو أن تكون كل مقار الثكنات العسكرية خارج المدن وفي أطرافها"، وأوضح أنه "من الخطر السماح بتمركز أي فصيل عسكري في مناطق تجمعات المدنيين، لأنه في حال وقوع أي حادث فسوف لن يكون السكان في مأمن، كما أن وجود قوات وعربات تحمل مدافع ورشاشات يعطي شعورا بعدم الأمان".

ضعف الترتيبات الأمنية

ورغم إعلان الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام عدم نيتها العودة إلى مربع الحرب مرة أخرى، فإن مخاوف حقيقية تنتاب الشارع السوداني من تحول الخرطوم إلى ثكنة عسكرية كبيرة.

وتزايدت تلك المخاوف أكثر خلال اليومين الماضيين، بعد وصول قوات تتبع لفصيل آخر من الفصائل الموقعة، وسط توقعات بأن تسعى كافة الحركات الموقعة للعمل على وصول جزء من قواتها إلى الخرطوم، مما يعقد الوضع الأمني أكثر، خصوصا في ظل الجدل الدائر حول ضعف الترتيبات الأمنية.

نواقص كبيرة

وقال فتحي محمد الناطق الرسمي باسم قوات جيش تحرير السودان-قوى التجمع بقيادة الطاهر حجر عضو المجلس السيادي، إن وصول قواته إلى الخرطوم الخميس يأتي وفق اتفاق جوبا، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية.

لكن المحلل الإستراتيجي الأمني أمين مجذوب يرى أن اتفاق الترتيبات الأمنية تشوبه بعض النقائص، الأمر الذي ظهر من خلال وصول تلك القوات إلى الخرطوم قبل تحديد أماكن التجميع، مما يعتبر خطأ إستراتيجيا وأمنيا كبيرا "لأن مثل هذه القوات أتت من مناطق الصراع، وهي غير مدربه على البقاء في المدن، وبالتالي فمن الممكن ان تحدث بعض الانفلاتات".

وقال مجذوب لموقع "دوت الخليج"، إن هنالك نواقص إدارية كبيرة كان من الضروري الانتباه لها قبل وصول تلك القوات، حيث "لا يوجد عدد كاف من المعسكرات المجهزة بشكل مهني" على سبيل المثال.

ويضيف أن قوات الحركات المسلحة التي دخلت العاصمة خلال الأيام الماضية مزودة بعدد كبير من العربات العسكرية رباعيه الدفع، ومسلحه بأسلحة متوسطة وثقيلة، مما يهدد بخسائر كبيرة في حال وقوع أي حادث أمني.

وينبه مجذوب إلى حساسية المرحلة الانتقالية والضبابية التي تشوب مواقف قادة بعض الحركات المسلحة، وبالتالي "كان من الضروري وضع ترتيبات واضحة ومبنية على أسس مهنية من خلال تجميع تلك القوات في مناطق خلوية، وتجريدها من الأسلحة قبل البدء في إجراءات الدمج والتسريح، وفقا للشروط والقواعد العسكرية المتعارف عليها".

ويشير مجذوب إلى ضرورة إجراء معالجات شاملة لكافة القوات المسلحة، بما فيها قوات الدعم السريع التي يرى بعض قادة الحركات أن بقاءها في الخرطوم يشكل مبررا لبقاء قواتهم أيضا.

ويشدد مجذوب على أهمية معالجة الأمر بحكمة بين الحكومة والأطراف التي وقعت في جوبا، لأن وجود هذه القوات قرب مطار الخرطوم الدولي والقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية يضع علامات استفهام كبيرة.

ويطالب المحلل بضرورة إجراء معالجات سريعة جدا تشمل استكمال الإجراءات الإدارية، وإجلاء القوات إلى معسكرات التجميع، والبدء في تدريبها وإعدادها للاندماج إما مع القوات المسلحة أو في العمل المدني.