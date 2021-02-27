بعد جائزة النصف مليون دولار.. ليدي غاغا تستعيد كلبيها

عثرت الشرطة الأميركية على كلبي النجمة الشهيرة، ليدي غاغا، بعد تعرضهما للسرقة تحت التهديد في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وذكرت "سكاي نيوز"، السبت، أنه تم العثور على الكلبين بعد يومين من سرقتهما، مشيرة إلى أنهما لم يتعرض لأذى.

وأضافت أنه امرأة "يبدو أنها غير متورطة في السطو المسلح" سلمت الكلبين "كوجي" و"غوستاف" إلى مركز شرطة في لوس أنجلوس.

وقال ضابط في الشرطة الأميركي جوناثان تيبت: "يمكنني أن أؤكد أن الكلاب تم تحديد مكانها وأنها بأمان".

وليس من الواضح كيف حصلت هذه المرأة على الكلبين.

لكن نجمة البوب الشهيرة شعرت بسعادة غامرة بعد استعادة الكلبين.

ويتوقع أن يتعافى صديق ليدي غاغا، ريان فيشر، من جراء إصابته بالرصاص أثناء سيره مع كلابها الثلاثة، إذ باغته مسلحون من سيارة وكانوا يطالبونه بستليم الحيوانات..

وفي البداية، سرق اللصوص الكلاب الثلاثة، لكن أحداها تمكن من الفرار.

وعرضت نجم البوب الأميركية مكافأة تصل إلى 500 ألف دولار أميركي، لمن يعيد الكلبين سالمين لها,

وكتبت على "إنستغرام" أنها تصلي من أجل عودة "كوجي" و"غوستاف" بأمان، مشيرة إلى أن قلبها مريض من غيابهما.