الأمم المتحدة ودول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف عمليات الهدم في غور الأردن

جدة - نرمين السيد - طالبت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون فى مجلس الأمن، أمس الجمعة، إسرائيل بوقف هدم منشآت البدو فى غور الأردن، داعيين إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم فى منطقة حمصة البقيع.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أكدت إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنروج والمملكة المتحدة فى ختام دورة مجلس الأمن، أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التى قامت بها إسرائيل حديثًا" وطالت "منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبى والجهات المانحة فى حمصة البقيع فى غور الأردن".

كما أعربت الدول الأوروبية عن قلقها إزاء عواقب هذه القرارات "على مجتمع يضم حوالى 70 شخصًا، بينهم 41 طفلاً".

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون: "نكرر دعوتنا لإسرائيل لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة. كما ندعو إسرائيل إلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الانسانية إلى مجتمع حمصة البقيع".

كما أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، النرويجى تور وينسلاند، عن قلقه أمام مجلس الأمن من عمليات الهدم والمصادرة، قائلاً إن إسرائيل "هدمت أو صادرت 80 مبنى فى التجمع البدوى الفلسطينى فى حمصة البقيع".

كما أشار المبعوث الأممى إلى أن هذه القرارات تسببت مرارًا فى نزوح 63 شخصًا، من بينهم 36 طفلاً، علاوة على أنها تأتى فى أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت فى نوفمبر.

وقال وينسلاند: "أحض إسرائيل على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم".