الكويت لـ الكونجرس: السعودية تؤدى دورًا محوريًا لدعم الاعتدال ونبذ العنف

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الكويتية، صباح اليوم السبت، على تأييد دولة الكويت لما ورد فى بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية حول التقرير الذى تم تزويد الكونجرس الأمريكى به حول جريمة مقتل جمال خاشقجى.





وفى بيان لها، شددت الكويت على "أهمية الدور المحورى والهام الذى تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إقليميًا ودوليًا، فى دعم سياسة الاعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف". كما أشادت الخارجية الكويتية بسعى السعودية الدائم "لدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم أجمع"، مشددة على "رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية".

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