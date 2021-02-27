اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين في ذي قار

أفادت وسائل إعلام عراقية بقيام السلطات الأمنية العراقية بتفريق المحتجين بالقوة من داخل مبنى ديوان محافظة ذي قار الواقعة في مدينة الناصرية جنوبي العراق، حيث أخمدت النيران.
ويحاول المتظاهرون وفق مراسل A24، السيطرة على جسر الزيتون للوصول إلى مبنى ديوان المحافظة مما جعل القوات الأمنية تنسحب من منتصف الجسر إلى بدايته من جهة مبنى الديوان.
يشار إلى أن الاحتجاجات في ذي قار مستمرة لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، وقد غدا ضحيتها مواطنان وأصيب 14 آخرون من بينهم عناصر أمن.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أصدر بالأمس عددا من القرارات العاجلة والتي تمثلت في تكليف عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار.
وشملت القرارات الصادرة الكاظمي أيضا تشكيل مجلس تحقيقي بالأحداث الأخيرة ومحاسبة المقصرين.
كما أمر الكاظمي أيضا بتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة إعمار المحافظة وإطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.
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