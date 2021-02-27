مقتل متظاهرة في احتجاجات ضد الانقلاب في ميانمار

أطلقت الشرطة في ميانمار الرصاص المطاطي، وذلك لتفريق المتظاهرين في مدينة يانجون، الرافضين للإنقلاب العسكري الذي تعرضت له البلاد.
وأسفر الهجوم من قبل الشرطة عن مقتل سيدة من المتظاهرين، لتنضم إلى ضحايا قمع الشرطة للمتظاهرين.
وتشهد ميانمار احتجاجات منذ الانقلاب العسكري الذي تعرضت له البلاد بداية الشهر الجاري على السلطة المنتخبة.
وقامت الشرطة في ميانمار بمطاردة المتظاهرين والصحفيين، وذلك منعا لنقل الأحداث التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.
ويطالب المجتمع الدولي ،جيش ميانمار بالافراج عن القادة السياسيين، وإعادة الحكم إلى القادمة المنتخبين.
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