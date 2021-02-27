كارثة في البحر الأحمر.. نداء عاجل من رئيس البرلمان العربي لمجلس الأمن

حذر عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، من استمرار تعنّت ميليشيا الحوثي بعدم السماح لفريق الأمم المتحدة لصيانة خزان "صافر" النفطي الواقع قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر وتوقف صيانته منذ عام 2015م، وهو ما أدى لتطور خطير في الناقلة التي تحمل 1.14 مليون برميل نفطي وباتت مهددة بالغرق أو الانفجار مما قد يسبب كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.

وطالب رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لإنقاذ الوضع خصوصًا بعدما رصدت الأقمار الصناعية صور جديدة أكدت أن الناقلة صافر بدأت التحرك من مكانها، ما ينذر بعواقب وخيمة تتطلب تدخلًا حاسمًا وعاجلًا قبل وقوع الكارثة ولوقف مساومة وابتزاز ميليشيا الحوثي للمجتمع الدولي وعدم استجابتها للتحذيرات الدولية من العواقب الكارثية لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تطلعه للبناء على قرار مجلس الأمن الصادر في 25 فبراير 2021م، والذي حمل ميليشيا الحوثي مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستحدث في حال تسرب النفط من الناقلة، وأن يبدأ تحركاَ جادًا من شأنه وقف الكارثة البيئية التي يعد بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.