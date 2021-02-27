بخصوص قضية خاشقجي.. الكويت تدعم بيان الخارجية السعودية بهذه الطريقة

أعلنت دولة الكويت اليوم، السبت، تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وشددت وزارة الخارجية، على أهمية الدور المحوري للمملكة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده إقليميًا ودوليًا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف.
كانت وزارة الخارجية السعودية نشرت، أمس، بيانًا رفضت فيه بشكل قاطع ما ورد في التقرير الذي زُوِّد به الكونجرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وقال البيان "المملكة تابعت ما تم تداوله بشأن تقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".
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