لتلبية متطلبات اتفاقية المناخ.. دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ضد تركيا

أعلن نشطاء مهتمون بالمناخ، عن بدء إجراءات رفع دعوى قضائية ضد عدد من دول العالم من بينها تركيا، وذلك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك لتلبية متطلبات اتفاقية المناخ في باريس.
وتهدف هذه الدعوى وفق ما نقلته صحيفة زمان التركية إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لتتوافق مع التزامات الدول بموجب معاهدة باريس للمناخ التي تم توقيعها في عام 2015.
من جانبها أعطت المحكمة، الحكومات المرفوع ضدها الدعوى مهلة حتى نهاية مايو المقبل، لتقديم حججهم قبل إصدار أي أحكام.
ويقول النشطاء إن الحكومات لا تفعل ما هو كافي من أجل وقف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتم رفع الدعوى أمام المحكمة الاوروبية في سبتمبر الماضي، وأقامها النشطاء، من بينهم أطفال.
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