التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة "مفخخة" باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على جنوبي السعودية،

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، وفق ما نقلت عنه وكالة "واس" الرسمية السعودية أن قوات التحالف "تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط".

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكثفت ميليشيات الحوثي الموالي لإيران من محاولتها للاعتداء على الأراضي السعودية، وشنت في اليومين الآخيرين، 4 هجمات تنوعت بين صواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.