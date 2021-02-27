الولايات المتحدة تتخطى نصف مليون وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة عن تفشى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 28 مليونًا و481 ألفًا و239 حالة، فى حين بلغ إجمالى الوفيات جراء الوباء نحو 510 ألفًا و134 حالة، حسبما أفادت التقديرات الصادرة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، سجلت الولايات المتحدة حوالى 72.203 إصابة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى 2.046 حالة وفاة بسبب كورونا. وتعد كاليفورنيا الولاية الأكثر تضررًا من حيث الإصابات والوفيات، بواقع 3 ملايين و557 ألفا و158 حالة إصابة و51 ألفا و629 حالة وفاة. فيما تبقى الولايات المتحدة هى الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء عالميًا.

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