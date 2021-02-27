أمين عام القومى الإيرانى يلتقى وزير الخارجية العراقى فى طهران

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين قد وصل إلى طهران صباح اليوم، فى زيارة رسمية للقاء المسؤولين الإيرانيين، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، أن وزير الخارجية العراقى سيلتقى بوزير الخارجية ومسؤولين سياسيين وأمنيين آخرين فى الجمهورية الإيرانية.
وتعد هذه هى الزيارة الثانية لوزير الخارجية العراقى التى يجريها إلى طهران خلال شهر فبراير الجارى.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المُرافق له وصل إلى طهران"، لافتًا إلى أن الزيارة ستستمر يوم واحد، يلتقى فيها الوزير العراقى بكبار الشخصيات الإيرانية.
كما أوضح الصحاف، أن "المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنب التوتر والتصعيد".
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