فيديو.. البرلمان العربى يرفض المساس بسيادة السعودية وقيادتها

جدة - نرمين السيد - أعلن البرلمان العربى رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، كما يؤكد تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذى تم رفعه إلى الكونجرس الأمريكى حول مقتل الصحافى جمال خاشقجى.





وأكد البرلمان العربى، على الدور المحورى الذى تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فى ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمى، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسى فى مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات.

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