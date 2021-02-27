إيران: يمكننا رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته للتلفزيون الحكومى الرسمى، أضاف صالحى: "قمنا بتخصيب اليورانيوم إلى 20% فى غضون ساعة، ويمكن أن نرفع المستوى إلى 60% فى نفس الفترة الزمنية"، موضحًا أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنتجت 25 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب، بنسبة 20% فى أقل من شهر، وأنها بصدد إنتاج 1000 جهاز طرد مركزى سريع.

وحذر صالحى من أن إيران ستزيل بالكامل بعض كاميرات المراقبة من المنشآت النووية الإيرانية، إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عن إيران خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

كما شدد مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية على استعداد بلاده للمفاوضات الدبلوماسية، ولكن ليس بالطريقة التى تتخيلها الولايات المتحدة والأوروبيون، "ولكن بطريقنا"، وأصر مرة أخرى على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية مقدمًا كشرط مسبق للمفاوضات.

ووفقاً للاتفاق النووى الدولى، يسمح لإيران فقط بتخصيب اليورانيوم بدرجة تقل عن 4%، إذ أنه يجب تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 90%، لأجل صناعة قنبلة نووية.