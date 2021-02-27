إغلاق أكبر مدينة في نيوزيلندا لمدة 7 أيام بعد تسجيل إصابة كورونا...

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن السبت، إن أوكلاند أكبر مدن البلاد سيتم إغلاقها لمدة 7 أيام اعتبارا من يوم الأحد بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا مجهولة المصدر.
وقالت في مؤتمر صحفي، إنه سيتم وضع بقية نيوزيلندا في المستوى الثاني من القيود منها الحد من التجمعات العامة.
وفي منتصف فبراير، انغمس ما يقرب من مليوني ساكن في أوكلاند في إغلاق مفاجئ لمدة ثلاثة أيام بعد تشخيص إصابة عائلة مكونة من ثلاثة أفراد بالفيروس البريطاني المتحور الأكثر قابلية للانتقال من COVID-19.
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