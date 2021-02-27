الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات ووفيات كورونا في العالم

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن الانخفاض التنازلي في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم هي علامة تبعث الأمل إلى الجميع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي، انتهاء جائحة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل 2022.

وقال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا للمنظمة هانز كلوج، إن جائحة كورونا ستنتهي بحلول أوائل 2022.

وأضاف "أسوأ سيناريو أصبح وراءنا.. نحن نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ الفيروس في الانتشار".

وتابع أن هذا الفيروس سيبقى بين الناس، ولن نحتاج مزيدا من القيود في العام المقبل 2022.

وشددت على أن هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بالضبط كيف سيتطور الوضع.