أعرب البرلمان العربي عن رفضه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وقيادتها.
كما عبر البرلمان العربي في بيان له أيضا عن تأييده لبيان الخارجية السعودية رافضا كل ما من شأنه المساس باستقلالية قضائها.
كانت وزارة الخارجية السعودية نشرت، أمس، بيانًا رفضت فيه بشكل قاطع ما ورد في التقرير الذي زُوِّد به الكونجرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وقال البيان: "المملكة تابعت ما تم تداوله بشأن تقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن التقرير الأمريكي الخاص بمقتل جمال خاشقجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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