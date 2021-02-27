الإمارات تعلق على بيان الخارجية السعودية بشأن قضية مقتل خاشقجي

أعربت الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، عن تأييدها لبيان الخارجية السعودية بخصوص جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الخارجية الإماراتية إنها على ثقة وتأييد لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة على وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة.

وشددت على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.