لتسلم مهام منصبه.. السفير الإماراتي في إسرائيل يصل إلى تل أبيب بعد غد

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن السفير الإماراتي في إسرائيل محمد الخاجة سيصل إلى تل أبيب يوم الإثنين المقبل لتولي مهام منصبه الجديد.

وتستعد إسرائيل لافتتاح السفارة الإماراتية لديها خلال الأيام المقبلة وسيقدم الخاجة أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يوم الثلاثاء القادم.

ومحمد الخاجة يبلغ من العمر 40 عاما وحاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة "نورث إيسترن" في بوسطن، ودرجة الماجستير في إدارة الطاقة من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال.

وفي 14 فبراير أدى محمد محمود الخاجة اليمين القانونية أمام حاكم دبي ونائب رئيس الدولة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

وكتب الخاجة تغريدة عبر موقع تويتر: "إنها بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتفاهم والازدهار، بالنسبة لدولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وتابع "أتطلع إلى زيارتي الأولى وأراكم في الأسبوع القادم شبات شالوم".