تحرك عاجل من الجيش السوري بشأن الإرهابيين

أفاد مصدر عسكري سوري بقيام بعض من وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين. وبحسب تقارير إعلامية سورية فإن عمليات التفجير تتم في كل من مناطق: غابة الأسد – أكاديمية الأسد– محلة سليمان الحلبي بحلب وريفها. وأشار المصدر العسكري السوري أن عمليات التفجير هذة بدأت من التاسعة من صباح اليوم وتنتهي في تمام الرابعة عصرا. وكانت وكالة الانباء السورية سانا نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حماة أفادت باستشهاد 5 مدنيين وإصابة 13 آخرين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين. وبدوره اشار مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور ناصح عيسى بحسب شبكة أخبار سوريا الوطن الي وصول حتى هذة اللحظة جثث ٥ شهداء و١٣ من المصابين إلى قسم الإسعاف بالمشفى وبين مدير مشفى سلمية الوطني أن اثنين من المصابين حالتهم خطرة. وكان الانفجار الهائل الذي شهدته مدينة ريف حماة الشرقي ناجم عن انفجار لغم أرضي بسيارة تقل عددًا من الأشخاص خلال جمع الكمأة شرق سلمية في منطقة رسم الأحمر بريف سلمية الشرقي.

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