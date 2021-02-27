خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 3434 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 3434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة إنها أجرت 185 ألفا و599 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية على جميع أنحاء البلاد. فيما كشفت الوزارة عن تعافي 2171 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى. وبذلك يكون إجمالي إصابات الفيروس في الإمارات 388 ألفا و594 إصابة، و1213 حالة وفاة، وتعافي 379708 حالة حتى الآن.

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