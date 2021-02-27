للمقيمين والمواطنين.. نداء عاجل من وزير الداخلية الكويتي بشأن كورونا

وجه وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح نداء عاجلا للجميع "مواطنين ومقيمين"، وطالبهم بضرورة الاستمرار في التقيد بالاشتراطات الصحية. وأبدى الوزير الكويتي في رسالة له نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الكويتية شكره على تفاعلهم مع قرارات منع التجمعات وعدم الخروج بمسيرات خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية. وتقدم وزير الداخلية الكويتي شكره لرجال الداخلية على أداء مهامهم بكل تفان وإخلاص. كما ثمن ‏وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي جهود رجال الداخلية في تواجدهم الملموس في جميع مناطق ‎الكويت.

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