انهيار أسعار الذهب.. أدنى مستوى للمعدن النفيس خلال 8 أشهر

انخفض الذهب بما يزيد عن 6٪ خلال الشهر الحالي تزامنًا مع ارتفاع الدولار وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي وحققت مجموعة البلاديوم والبلاتينيوم مكاسب شهرية.

وهبط الذهب 3% إلى أدنى مستوى في 8 أشهر في طريقه إلى أسوأ شهر له منذ نوفمبر 2016 حيث أثر ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على جاذبية السبائك غير المدرة للعائد.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 2.5٪ إلى 1726.31 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1:34 مساءً بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس 1716.85 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020.

وانخفضت السبائك بنسبة 6.4٪ هذا الشهر واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 2.6 % إلى 1728.80 دولار.

وارتفعت عوائد السندات جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وقال "بارت ميليك"، مدير إستراتيجيات السلع الأساسية في "تي.دي سيكيوريتيز".

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من عام، في حين قفز مؤشر الدولار أيضًا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 50 نقطة أساس حتى الآن هذا العام، مما أدى إلى تآكل مكانة الذهب كتحوط من التضخم لأن ذلك يترجم إلى ارتفاع تكاليف الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك.