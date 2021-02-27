رئيس أوكرانيا يمدد إيقاف رئيس المحكمة الدستورية

ووفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم السبت، فإن إيقاف رئيس المحكمة الدستورية جاء إثر مواجهته مع رئيس أوكرانيا بعد قرار المحكمة بالإلغاء الجزئى لتشريعات مكافحة الفساد، وهى تشريعات حاسمة بالنسبة لتعاون الدولة مع صندوق النقد الدولى، ومواصلة الصندوق لبرنامج القروض لأوكرانيا.
ومن جانبه، طعن توبيتسكى على قرار وقفه أمام المحكمة العليا، عندما وقع الرئيس الأوكرانى زيلينسكى مرسوما بعزل توبيسكى لمدة شهرين، أواخر شهر ديسمبر الماضى، على خلفية التحقيقات الجارية مع رئيس المحكمة فى قضية رشوة.
وفى بيان له آنذاك، قال زيلينسكى إنه وقع المرسوم من أجل "استعادة العدالة وحل الأزمة الدستورية"، فيما شدد مفوض الرئيس فى المحكمة الدستورية على أن هذا ليس "إقالة أو إنهاء صلاحيات القاضى، وإنما إجراء مؤقت".
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