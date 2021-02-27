الإمارات: نرفض استغلال قضية خاشقجى للتدخل فى شؤون السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولة فى الإمارات، اليوم السبت، تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن جريمة اغتيال الصحفى السعودى جمال خاشقجى، مؤكدة ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودى، والتى تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة جميع المتورطين فى هذه القضية.





وفى بيانها، اليوم، أكدت وزارة الخارجية وقوف الإمارات التام مع السعودية الشقيقة فى جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسى فى محور الاعتدال العربى ولأمن المنطقة. كما شدد بيان الخارجية الإماراتية، على رفض أى محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل فى شؤون الشؤون الداخلية للمملكة السعودية.

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