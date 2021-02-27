دراسة تكشف معلومات جديدة حول الإصابة الثانية بـ كورونا بعد التعافي

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يحملون الأجسام المضادة للفيروس لمدة 10 أشهر بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وقالت الدراسة الإيطالية، إنه تم إجراء البحث على 30 شخصا بمنطقة أومبريا الإيطالية، وتوصلوا إلى أنه بعد 10 أشهر، لا يزال هناك 19 مريضا يحملون أجسام مضادة للفيروس.

وأشارت الدراسة إلى أن جميع المشاركين في الدراسة لم يصابوا بالفيروس مرة أخرى، على الرغم من الارتفاع الكبير للإصابات في إيطاليا والمنطقة مكان الدراسة.

وانطلقت دراسات عدة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد حول هذه المعضلة، بشأن إمكانية إصابة المتعافي من كورونا بالفيروس مرة أخرى من عدمه.

وكشفت الدراسات عن إمكانية الإصابة بالفيروس مرة أخرى، وخاصة مع السلالات الجديدة للفيروس، إلا أنها اختلفت حول فترة حمل المصاب للاجسام المضادة.