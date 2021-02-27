تفاصيل جديدة عن انفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان

أفادت مصادر إسرائيلية لموقع "i24 news" بأن إسرائيل تُحمل إيران المسئولة عن الانفجار الذي تعرضت له سفينة "هيل يسري" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر.

وقال موقع "i24 news" الإسرائيلي: إن السفينة كانت في طريقها من موانئ السعودية إلى سنغافورة وقد تعرضت للانفجار قبالة السواحل العُمانية.

وبحسب الموقع، قال مالك السفينة رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر: إنه لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة أو لأن السفينة بملكية إسرائيلية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة الأمن البحري، قالت أمس الجمعة: إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان يوم الخميس.

وجاء في إشعار هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن "التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير". وأضاف أن الحادث وقع الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار.

وذكر الإشعار أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

وقالت مجموعة "درياد جلوبال" التي تتخذ من لندن مقرًا لها وتُعنى بالأمن البحري، على موقعها الإلكتروني: إن "السفينة المعنية هي "إم. في هيليوس راي"، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة "آيل أوف مان" وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.