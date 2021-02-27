أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 444 حالة.
وذكرت الوزارة البحرينية، في بيان لها، أن حالتي الوفاة إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 76 عامًا، والأخرى لمواطنة تبلغ 58 عامًا.
كانت وزارة الصحة البحرينية اعلنت امس عن تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية منها 229 حالة لعمالة وافدة، و390 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و13 حالة قادمة من الخارج.
وأوضحت الصحة البحرينية في بيان انه تم اجراء فحوصات بلغ عددها 14310 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث اظهرت تعافي 667 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 113799.
وبينت الوزارة البحرينية أن إجمالي الحالات القائمة تحت العناية المركزة بلغت 71 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 145 حالة، في حين أن 6815 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 6886 حالة قائمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين.. ارتفاع وفيات كورونا لـ 444 حالة منذ بداية الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.