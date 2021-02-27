كارثي وسيئ للغاية.. دولة عربية تحذر من خطورة الوضع الوبائي لديها

أصدر المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، تحذيرا شديد اللهجة بشأن الوضع الوبائي من الوضع الوبائي في البلاد، حيث قال إن "الوضع الوبائي لفيروس كورونا في فلسطين كارثي وسيئ وصعب جدا".

وألمح في تصريحات صحفية له، إلى أن المنحى الوبائي في ارتفاع حاد جدا، مضيفا أن الفيروس هذه المرة سريع الانتشار بحسب ما أفاد به "صوت كل لبنان".

وبين النجار أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع بشكل مفاجئ، وأن السبب في ذلك يعود ربما إلى الانتشار السريع للفيروس.

وأضاف "الإصابات اختلفت هذه المرة، فصغار السن لديهم أعراض صعبة، كما أنهم يحتاجون إلى دخول المستشفيات".

وتابع "الجانب الأخطر في ذلك هو أن أسرة المستشفيات قد امتلأت، وهناك مرضى ينتظرون أحيانا حتى يموت مريض آخر، من أجل أن يجد له سرير".

وواصل النجار: "كنا نحذر من الوصول إلى مرحلة الخيارات الصعبة، ونحن الآن نستقبل حالات صعبة جدا، كما أننا نحاول أن نزيد من أسرة المستشفيات، لتستوعب الأعداد الضخمة من مرضى فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن السبب في ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس، هو ممارسة العادات اليومية دون التزام بالإجراءات الوقائية، والطفرة الجينية للفيروس سريعة الانتشار.

وشدد النجار على ضرورة التوصية بفرض إجراءات إغلاق مشددة لمدة أسبوعين على الأقل، بهدف مواجهة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا الذي يرتفع.