بينهم 27 طفلا.. الإفراج عن 42 مختطفا من مدرسة في نيجيريا

أعلن حاكم ولاية النيجر، اليوم السبت، أن 42 شخصًا بينهم 27 طفلًا كانوا خُطفوا من مدرسة قبل 10 أيام وسط غرب نيجيريا، أُطلق سراحهم، غداة عملية خطف أخرى طالت 317 فتاة شمال البلاد.
وأعلن "أبو بكر ساني بيلو" في تغريدة على "تويتر" أن"التلاميذ، والأساتذة، وأقاربهم، في معهد العلوم في كاجارا استعادوا حريتهم، واستقبلتهم الحكومة المحلية".
وتنشط جماعات إجرامية وسط غرب نيجيريا، حيث تهاجم قرى، وتقتل، وتخطف مواطنين، وتنهب، وتحرق بيوتهم.
وكان عشرات المسلحين اقتحموا مدرسة شمال غرب نيجيريا، ليل يوم الخميس الجمعة، وخطفوا 317 تلميذة من مساكن الطلبة.
وكثفت العصابات الإجرامية المسلحة المنتشرة، شمال غرب نيجيريا ووسطها، هجماتها خلال السنوات الماضية، من عمليات خطف من أجل الحصول على فدية، وجرائم اغتصاب، وسلب.
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