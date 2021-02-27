بنجلاديش: ليس علينا أي التزام بقبول لاجئي الروهينجا العالقين

قال وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن إن بلاده ليست ملزمة بإيواء 81 لاجئا من مسلمي الروهينجا انجرف قاربهم منذ نحو أسبوعين في بحر أندامان وتعكف الهند على تقديم يد العون لهم الآن.
وكان مسؤولون هنود قد قالوا إن خفر السواحل الهندي عثر على ناجين بينما لقي ثمانية حتفهم على متن قارب صيد وإنهم يحاولون ترتيب نقلهم إلى بنجلادش ورغم أن الهند زودت اللاجئين بالطعام والشراب، فإنها لا تعتزم نقلهم إلى أراضيها.
لكن عبد المؤمن قال لـ "رويترز" في ساعة متأخرة من مساء أمس إن بنغلادش تتوقع من الهند، وهي أقرب دولة، أو ميانمار، وطن الروهينجا، قبولهم.
وأضاف متحدثا من الولايات المتحدة: "ليسوا من مواطني بنجلادش، هم في الواقع من مواطني ميانمار وتم العثور عليهم على بعد 1700 كيلومتر من مياه بنجلادش، وبالتالي ليس علينا أي التزام بأخذهم".
وقال عبر الهاتف: "لقد كانوا على بعد 147 كيلومترا من الأراضي الهندية، وعلى بعد 324 كيلومترا من ميانمار"، مضيفا أنه يتعين على دول ومنظمات أخرى رعاية هؤلاء اللاجئين.
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