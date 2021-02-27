وقف جميع المواصلات من وإلى القدس.. قرار جديد من الحكومة الإسرائيلية خلال عيد المساخر اليهودي

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزارة الصحة ووزارة النقل، أن اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا صادقت في استطلاع هاتفي على وقف المواصلات العامة من مدينة القدس وإليها، ابتداء من اليوم السبت الساعة السادسة مساء وحتى يوم الأحد بهدف منع التجمهر واحتفالات عيد "المساخر" او "البوريم" اليهودي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن الحكومة ستفرض على كل من يخالف التعليمات غرامة مالية قيمتها 5000 شيكل.

وبحسب الصحيفة، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فضت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 100 مناسبة وحفلة، مشيرةً إلى أنه "تم اعتقال أو توقيف عشرات المشبوهين بينهم منظمو مناسبات حاولوا اعتراض أعمال تطبيق القانون أو الاعتداء على أفراد الشرطة".

وأضافت الشرطة أنها "حررت الليلة الماضية أكثر من 2500 مخالفة معظمها بسبب الخروج من المنزل لغرض غير مسموح به".

ودخل قرار حظر التجوال الليلي في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس حيز التنفيذ، واستمر حتي الساعة الخامسة فجرَ أمس الجمعة، وذلك على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت في محاولة لمنع تفشي وباء كورونا خلال عطلة عيد "المساخر" او "البوريم" اليهودي.