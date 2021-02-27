لأول مرة.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي في سبها

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونوابه إلى مدينة سبها الليبية، لأول مرة منذ تكليفه بالمهمة الجديدة.
وكان في استقبال "المنفي" وأعضاء الرئاسي، عدد من مشائخ وأعيان المنطقة الجنوبية وآمر المنطقة العسكرية سبها بالقيادة العامة.
من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إنه من المنتظر انعقاد المجلس في مدينة سرت؛ للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإن تعذر انعقاد المجلس في سرت فسينعقد في طبرق.
وأضاف "صالح"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن التدخل الخارجي ساهم في تقسيم ليبيا.
وتابع صالح "أرجو تشكيل حكومة مصغرة تتمتع بالكفاءة والنزاهة ومن كل أنحاء ليبيا، وليست هناك أي معارضة مسبقة للحكومة المقبلة".
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