تقرير: الجيش الأمريكى سيتسلم 400 صاروخ شبح يمكنها الوصول إلى أراضى روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، أوضح تقرير لـ"جينس" فى مقالته، أن العقد المبرم مع شركة "لوكهيد مارتن"، ينص على إنتاج الصواريخ بحلول منتصف عام 2025.
وأشار المقال إلى أن استخدام صواريخ كروز من طراز، "AGM-158B JASSM-ER و AGM-86C CALCM"، يسمح بقصف الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الروسية، فى القطب الشمالى وأجزاء من سيبيريا.
وبحسب "روسيا اليوم"، كانت شركة "ديفينس إكسبريس" الأوكرانية كشفت فى صيف عام 2020 الماضى، عن التسليح الصاروخى للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز "B-52 Stratofortress"، قائلة إنه يسمح لها بقصف أهداف داخل روسيا دون دخول هذه الطائرات إلى المجال الجوى الذى تحميه بطاريات الدفاع الجوى الصاروخية "إس-400".
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